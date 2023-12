Mario Götze: „Esport ist eine bedeutende Bereicherung des Unterhaltungsspektrums“

Neun Jahre später ist Götze inzwischen im Herbst seiner Karriere angekommen und mit dem Alter kommt meist eine Zeit, in der nicht mehr das ganze Leben komplett vom Fußball eingenommen wird. In der sich eben jener Fokus auch auf die Geschehnisse außerhalb des Platzes richtet. Familie ist meist ein wichtiger Punkt. Weiterbildungen. Der Blick in die Zukunft. Das Entdecken neuer interessanter Themenfelder, meist verbunden mit dem Gedanken an die Zeit nach der aktiven Karriere.