Mit Hans Sarpai zum Fußball - Eintracht Spandau steigt in die Baller League ein

Während in der Vergangenheit immer wieder Fußballvereine in die Welt des eSports eingestiegen sind, gehen die Berliner von Eintracht Spandau den entgegengesetzten Weg und schließen sich der Baller League von Mats Hummels und Lukas Podolski an.

Was ist die Baller League?

Als Alleinstellungsmerkmal dienen die jeweiligen Coaches der verschiedenen Mannschaften, die entweder aus Fußballer:innen oder bekannten Influencer:innen besteht. Neben Hans Sarpai, der ab dem 22. Januar an der Seitenlienie von Eintrach Spandau im Einsatz sein wird, ist auch Lukas Podolski oder Ana Maria Markovic mit Christoph Kramer am Start.

Die erste Ausgabe der Liga beginnt am 22. Januar und endet am 1. April 2024. Die Meisterschaft wird anschließend in einem Final-Four-Event am 6. April ausgespielt.