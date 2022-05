Apex Legends Mobile im großen SPORT1-Test

Eines vorneweg: Apex Legends Mobile ist Apex Legends, wenn auch an die neue Umgebung angepasst. Fans des Spiels werden sich sofort wie Zuhause fühlen, obwohl es zunächst einiges an Einarbeitungszeit hinsichtlich der Steuerung bedarf. Hat man sich diese jedoch zu eigen gemacht, schüttelt man eine Runde in einer der verschiedenen Arenen locker aus dem Handgelenk. Dabei ist man nicht ausschließlich im Battle Royal Modus unterwegs, auch klassische Team Deathmatches und Co. können je nach Spielerlevel aus- beziehungsweise angewählt werden.