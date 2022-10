Apex Legends: Die Geheimnisse von Broken Moon: Exklusive Einblicke der Entwickler rund um die neue Map

Evan Nikolich: Generell gesagt, hätten wir gerne sozusagen ein großes Kartendeck, aus dem wir je nachdem was gerade passt, wählen können, welche Maps gespielt werden und welche nicht. So könnten wir die Karten, die in Anführungsstrichen quasi mit der Zeit aus der Zeit gefallen sind, immer wieder an die Bedürfnisse, das Feedback oder die aktuelle Legenden-Meta anpassen und aus der Rotation nehmen, während die, die aktuell passen weiter in der Rotation bleiben. Es wird immer Raum da sein Neues - und damit natürlich auch neue Maps - in das Spiel zu implementieren. Aber wie schon gesagt, ist das Kreieren einer Karte eine langwierige Angelegenheit, es dauert also noch logischerweise seine Zeit, bis wir dahin kommen, wo wir sein wollen. Aber wir arbeiten daran.