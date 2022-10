Apex Legends: Die Geheimnisse von Broken Moon: Exklusive Einblicke der Entwickler rund um die neue Map

Jeff Shaw: Man kann sich das ein bisschen wie eine Metro, eine U-Bahn, vorstellen. Zumindest war das unser Gedanke dabei. Du kannst also an verschiedenen bestimmten Punkten einsteigen und dann bringt dich der Transportgleis zu einem an den Einstiegspunkt gekoppelten bestimmten Ausstiegsplatz. Am Ende ist es wie bei den anderen Maps, je länger man sie spielt, desto besser versteht man, welches Gleis einen wohin bringt. Auch all die kleinen Tricks, wie man noch an die Gleise kommen kann - man muss nicht immer den vorgesehen Einstiegspunkt nutzen, mit Pathfinders, Kletterhaken oder durch kleine Luft-Booster kann man sozusagen auch zwischendrin einsteigen - werden die Spieler über die Zeit schon herausfinden.