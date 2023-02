Macht Nintendo nun den 69 MIlliarden Deal klar? Zehn Jahre Microsoft x Nintendo geplant

Erst Bethesda, jetzt Activision Blizzard? Microsoft wächst langsam aber sicher zu einem waschechten Videospiel-Behemoth heran und plant mit dem Einverleiben der Diablo- und World-of-Warcraft-Entwickler noch größeren Einfluss auf den Videospielmarkt auszuüben. Für viele Fans dürfte dies ein Grund zur Freude sein, würde sich so die Möglichkeit ergeben, Titel wie Call of Duty oder Overwatch via Microsofts Gamepass für einen monatlichen Betrag „umsonst“ zu spielen.