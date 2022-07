IEM Cologne 2022: Ein Sieg für Counter-Strike! Das Mega-Event in Zahlen

Die Entscheidungsschlacht zwischen den beiden Ausnahmeteams haben in der Spitze 1.15 Millionen Leute gesehen, so berichtet Esports Charts. Damit geht das Finale in die CS:GO-Geschichtsbücher ein, denn es war das meistgeschaute Match aller Zeiten in einem Nicht-Major-Event. Den alten Rekord hatte die IEM Katowice im Februar 2022 aufgestellt, wo 1.12 Millionen Menschen vor den Bildschirmen saßen. Der Gewinner hieß übrigens auch dort FaZe Clan.