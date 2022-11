CSGO: BLAST Premier Fall: FaZe, NaVi und Co auf Wiedergutmachungs-Tour!

In der Gruppe A konnten sowohl der FaZe Clan als auch Heroic ihre Auftaktpartien erfolgreich gestalten und treten nun im Winners Match um den direkten Einzug in die Top4 an. OG und die Ninjas in Pyjamas, die somit jeweils mit einer Niederlage in das Tournament gestartet sind, trafen sich anschließend im Elimination Match, welches NiP klar mit 2:0 für sich entscheiden konnte.