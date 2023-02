Das größte eSports-Event Polens! Die Intel Extreme Masters Katowice 2023 ist ein Turnier der Superlative!

Vor wenigen Wochen wurde in der Spodek Arena ein neuer Handball-Weltmeister gesucht, nun geht es hier abermals hoch her.

Doch anstatt Menschen beim Hin- und Herwerfen eines Balles zuzusehen, kommen nun Abertausende zusammen, um den besten Counter-Strike-Spielern bei der Arbeit zuzusehen. Die Liste an namhaften Teams ist lange und hat alles zu bieten, was den geneigten CSGO-Fans das Herz höherschlagen lässt.

IEM - Tradition mit Strahlkraft

Obwohl die Intel Extreme Masters Katowice nicht über den Status eines Majors verfügt, zumindest in diesem Jahr, besitzt die Veranstaltung eine Strahlkraft, die es gut und gerne mit der einer Weltmeisterschaft aufnehmen kann. Das liegt nicht zuletzt an den Fans, die die Spodek Arena Jahr um Jahr in einen brodelnden Hexenkessel verwandeln und den Akteuren auf der Bühne das Gefühl vermitteln, Teil von etwas Außergewöhnlichem zu sein.

Seit 2012, als in Kattowitz erstmals ein Turnierfinale ausgetragen wurde, kommen hier jährlich Tausende Fans zusammen, um lautstark ihre favorisierten Teams anzufeuern. Vor dem überwiegend polnischen Publikum hat schon alles gespielt, was Rang und Namen hat. FNATIC, G2 Esports, NAVI, der FaZe Clan, BIG, MOUZ, Team Liquid - die Liste lässt sich noch stundenlang fortführen.

Aber so oder so wollen alle restlichen Organisationen hier am Ende als Sieger auf der Bühne stehen, was direkt zweifach belohnt wird. Nicht nur, dass das Gewinner-Team der Intel Extreme Masters Katowice 2023 ein Preisgeld von insgesamt 400.000 US-Dollar einstreicht, zeitgleich sind die Sieger automatisch für die IEM Cologne 2023 in der deutschen Ruhrgebietsmetropole qualifiziert. Spannung ist entsprechend garantiert!