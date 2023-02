Triumph in Polen! G2 Esports krönt sich zum CSGO IEM Champion und besiegt Heroic mit 3:1

Nach einem starken Auftritt auf beiden Seiten konnte sich G2 Esports schlussendlich mit dem Endstand von 3:1 durchsetzen und ein Preisgeld von insgesamt 400.000 US-Dollar einstreichen. Dem aber noch nicht genug! Auch die direkte Qualifikation für die deutsche Ausgabe des Turniers, die Intel Extreme Masters Cologne 2023, gibt es on top obendrauf.

Heroic legt vor, G2 übernimmt Führung

G2 Esports ging als großer Favorit ins Rennen, obwohl viele der Besucher, Experten und Spieler beide Mannschaften auf Augenhöhe sahen. Auch gemäß der offiziellen Weltrangliste von HLTV.org liegen die Teams dicht an dicht mit G2 auf dem ersten und Heroic auf dem zweiten Platz. Zunächst sah es jedoch danach aus, als würde Heroic ihrer Konkurrenz davonfahren und führte noch vor dem Seitenwechsel mit 10:5.

Doch auf der Seite der CTs sollte G2, abgesehen von zwei Runden, nichts mehr anbrennen lassen und schlussendlich mit dem finalen Stand von 16:12 und somit 1:0 in Führung gehen. Dieser Sieg markierte zudem den 20 Triumph in Folge. Nummer 21 sollte auch nicht allzu lange auf sich warten.

G2:0 in Führung

Als Nächstes ging es für die Kontrahenten auf Mirage zur Sache, dem Map-Pick von Heroic. Wer nun jedoch die Hoffnung hatte, dass diese das Ergebnis der ersten Runde egalisieren und die Serie ausgleichen würde, der hoffte vergebens. G2 Esports ging äußerst konzentriert zur Sache, hatte zwischenzeitlich aber auch mit Problemen zu kämpfen, ballerte sich schlussendlich aber doch mit 16:13 zur 2:0 Führung und dem ersten Matchpoint an diesem Abend. Für Heroic wurde die Luft, langsam aber sicher, recht dünn.

Entscheidung vertagt

Nun also Inferno. Mit dem Rücken zur Wand begann Heroic erneut stark aufzuspielen. G2 schnappte sich zwar Runde eins, konnte aber danach bis zur 8. keine Weitere eintüten. Stattdessen war es die Konkurrenz, die einen Sieg nach dem anderen davon trug. Also nur logisch, dass der Weltranglisten Erste mit taktischen Timeouts die Situation zu analysieren versuchte. Dieses sollte dann auch die Kehrtwende bringen, sodass sich die beiden Teams zur Halbzeit mit einem Zwischenstand von 7:8 aus der Sicht von G2 verabschiedet. Doch selbst als man aus dieser erfolgreich zurückkehrte und einige Runden gewann, war es am Ende Heroic, die inzwischen endgültig im Finale angekommen sind. Somit wurde eine frühe Entscheidung vertagt.