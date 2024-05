Bayern-Einzelkritik gegen Real: Musiala sorgt für Herzrhythmusstörungen

Der FC Bayern München trennt sich im Hinspiel des Champions-League-Halbfinals 2:2 (0:1) von Real Madrid. Durch mehrere Abwehrfehler gab Bayern eine gute Ausgangslage für das Rückspiel in einer Woche wieder her.

{ "placeholderType": "MREC" }

Nach einem frühen Gegentreffer drehten Leroy Sané und Harry Kane das Spiel. Doch acht Minuten vor Schluss verschuldete Min-Jae Kim einen Elfmeter, den Vinícius Júnior sicher verwandelte. Der Südkoreaner hatte bereits beim ersten Gegentreffer nicht gut ausgesehen. Die SPORT1-Einzelkritik.

MANUEL NEUER: Sicherer Rückhalt in der ersten Halbzeit, der auch mal konsequent den Kasten verließ. Beim Gegentor ohne große Chance – Vinícius einfach zu abgebrüht. Vielleicht hätte er aber auch früher rauslaufen können. In der 79. Minute ganz starke Reaktion gegen Vinícius. Beim Strafstoß wurde er in die falsche Ecke geschickt. SPORT1-Note: 2

Min-jae erwischt Abend zum Vergessen

NOUSSAIR MAZRAOUI: Traf auf seiner linken Seite immer wieder auch auf Bellingham und hatte es da natürlich schwer. Holte sich in einem Zweikampf mit dem Engländer kurz vor der Pause die gelbe Karte ab. Biss sich immer besser ins Spiel und setzte gute Tacklings. SPORT1-Note: 2

{ "placeholderType": "MREC" }

ERIC DIER: Abwehr-Ruhepol in der ersten Halbzeit. Musste deutlich seltener als Kim in gefährliche Zweikämpfe gehen. Im Aufbauspiel mit wenig zündenden Ideen, aber in der zweiten Halbzeit mit richtig wichtigen Siegen in den Zweikämpfen und zwei guten Kopfballchancen in der 67. und 71. Minute. SPORT1-Note: 2

MIN-JAE KIM: Begann stark, ließ sich beim Gegentor durch Vinícius aber zu weit nach draußen locken und kam dann nicht mehr hinterher. Holte sich danach mit guten Zweikämpfen am Boden und in der Luft kurzzeitig sein Selbstvertrauen wieder zurück. Ihm unterlief in der 79. Minute aber der gleiche Fehler wie beim Gegentor und er verschuldete auf dumme Weise den Strafstoß für Real, der zum Ausgleich führte. SPORT1-Note: 5

 01:08 FC Bayern: Joshua Kimmich mit Lobeshymne auf Konrad Laimer

JOSHUA KIMMICH: Lieferte in der ersten Halbzeit eine ganz seriöse Leistung ab. Ließ sich auf keine Spielchen ein, konnte dafür aber offensiv weniger aktiv sein. Führte seine Marschroute auch nach der Pause konsequent fort und ließ auf seiner Seite nicht viel anbrennen. SPORT1-Note: 2,5

Laimer überragt im Mittelfeld

KONRAD LAIMER: Sehr aggressiv und konzentriert im Zweikampf. Verdiente sich damit immer wieder Szenenapplaus. Wie immer ein Muster an Einsatz, Laufbereitschaft und Willen. Machte den Eindruck, als hätte er morgens einen Liter Stierblut getrunken – so giftig war er in diesem Spiel. SPORT1-Note: 1,5

{ "placeholderType": "MREC" }

LEON GORETZKA: Konsequenter Hüter des bayerischen Mittelfelds. Störte zu Beginn immer sehr frühzeitig und erfolgreich. Verlor im Laufe der ersten Halbzeit ein wenig den Zugriff auf seine Gegenspieler. Wurde in der Pause ausgewechselt. SPORT1-Note: 3

THOMAS MÜLLER: Viel unterwegs und lautstark. Man spürte, dass das eben seine Spiele sind. Bewegte sich clever zwischen den Linien, konnte aber für keinen echten „Müller-Moment“ sorgen. Rieb sich trotzdem für die Mannschaft auf. Wurde in der 80. Minute ausgewechselt. SPORT1-Note: 3

JAMAL MUSIALA: Hatte großen Anteil daran, dass die Bayern so gut in die Partie starteten. Wurde im Laufe der Partie immer konsequenter (und härter) attackiert und hatte es entsprechend schwer. Sorgte trotzdem aber immer wieder für Herzrhythmusstörungen bei den Königlichen. SPORT1-Note: 2

Sané belohnt starke Leistung mit Tor

LEROY SANÉ: Hatte nach nur 40 Sekunden die erste große Chance für die Bayern. Wirbelte auch danach rund um den gegnerischen Strafraum und belohnte sich in der 53. Minute mit einem Mega-Tor. Danach nicht mehr ganz so präsent, aber mit Feuer und Laufbereitschaft. Wurde kurz vor dem Ende ausgewechselt. SPORT1-Note: 1

HARRY KANE: Sorgte zu Beginn mit klugen Pässen und einem Schussversuch aus knapp 50 Metern für Furore. Musste auch defensiv immer wieder aushelfen. Beim Strafstoßtreffer – natürlich – wieder eiskalt. Zog anschließend clever viele Fouls – auch gegen Toni Kroos, der die gelbe Karte kassierte. SPORT1-Note: 2

RAPHAEL GUERREIRO: Kam in der Halbzeitpause für Goretzka ins Spiel. Fand gut ins Spiel, war aber nicht so präsent wie Laimer. SPORT1-Note: 3

SERGE GNABRY: Wurde in der 80. Minute eingewechselt. Thomas „Nostradamus“ Tuchel hatte angekündigt, sein Schützling würde treffen. So kam es – aus Sicht der Bayern – leider nicht. SPORT1-Note: ohne Bewertung

 00:43 Bayern-Boss Jan-Christian Dreesen reagiert auf den Zoff um Uli Hoeneß