BLAST Premier Fall: Alles Wissenswerte

Der Saison-Abschluss in Counter Strike rückt näher. Vorher treffen sich aber noch einmal acht der besten Teams, um in Kopenhagen um 425.000 US-Dollar Preisgeld und um einen Platz beim World Final in Abu Dhabi zu konkurrieren.

Der FaZe-Clan geht als Favorit in das Turnier

© BLAST Premier via Twitter