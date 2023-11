Die Gruppe souverän mit zum Teil sehr deutlichen Map-Siegen gegen Heroic und Complexity als Sieger abgeschlossen. In den anschließenden Semifinals die Oberhand gegen die Geheimfavoriten von Cloud9 behalten, nur um dann im großen Finale mit der aktuellen Weltranglisten Nr.1 - dem FaZe Clan - kurzen Prozess zu machen und nach den Gamers8, dem Major in Paris und der IEM Rio die nunmehr vierte große Trophäe im Jahr 2023 einzuheimsen.

Team Vitality: Wenn Erfolg Recht gibt

Die Geschichte dass 2023 das erfolgreichste Jahr in der Counter-Strike-Geschichte von Team Vitality werden würde, fing wie so oft schon ein bisschen früher an. Genauer gesagt im Januar 2022, als mit Peter „ dupreeh “ Rasmussen, Emil „ Magisk “ Reif und Coach Danny „ zonic “ Sorensen drei Eckpfeiler für den kommenden Erfolg verpflichtet wurden.

Es war ein erster Blick in die Zukunft, auf das, was mit diesem Roster noch kommen sollte. Im April folgte der Gewinn der IEM in Rio de Janeiro, knapp einen Monat später der große Triumph auf heimischem Boden beim letzten Major der CSGO-Geschichte in Paris.