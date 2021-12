Dota 2: Ex-Profi Bamboe verstorben - das sagt die Familie

Der Schock saß tief in der Dota 2-Community, als das plötzliche Ableben von Bamboe öffentlich wurde. Der 29-jährige Niederländer war zuletzt als Streamer, Caster und Teilzeitprofi in Erscheinung getreten. Zu seinen Hochzeiten spielte der charismatische Offlaner für Teams wie Evil Geniuses oder mousesports. Seit 2015 hat er dem reinen Profigeschäft den Rücken gekehrt. Zuletzt spielte er für Team Bald Reborn in der 2. europäischen Liga.