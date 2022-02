Dota 2: Patch 7.31 - Alles zum neuen Helden Primal Beast

Bei seiner Ultimate greift er einen Feind und schlägt ihn mehrfach auf den Boden, was alle Gegner in der Umgebung kurzzeitig stunned. Um die knapp dreisekündige Animation durchzubringen, scheint eine Black King Bar früher oder später ein Pflichtkauf zu sein. Zuvor sollte aber der Blink Dagger die erste Wahl sein, um sich optimal in Teamfights zu platzieren.