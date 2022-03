Das Ende einer Ära: joinDOTA macht nach über 10 Jahren Schluss

Die Firma, die hinter joinDOTA steckt, Freaks 4U Gaming, behält sich aber weiterhin vor, Dota-Projekte voranzutreiben, wenn sie eine Möglichkeit dazu sehen. „Alles in allem war joinDOTA eine wichtige Community, nicht nur für die Dota2-Szene, sondern für den eSports und das gesamte Gaming-Ökosystem. Es öffnete Interessierten und Berufseinsteigern eine Tür in den eSports“, wird in der offiziellen Pressemitteilung festgehalten. Konkrete Gründe für die Abschaltung sind nicht bekannt.