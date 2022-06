Dota 2: Superstar Dendi entlässt alle Mitspieler - auch wegen des Krieges...

„The Face of Dota“, wie er von vielen Fans aufgrund seiner allgegenwärtigen Präsenz in den Dota 2 Anfangsjahren genannt wird, plant einen Neustart. Nach dem The International diesen Herbst will er mit einem komplett neuen Team wieder um die WM-Tickets spielen. In einer Videobotschaft verkündete er, dass „sie sich entschieden haben, das aktuelle Dota 2 Team zu verabschieden. Die jüngsten Resultate seien zu enttäuschend gewesen.“ Und das ist durchaus nachvollziehbar.