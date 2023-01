"Verrückter Egozentriker": Deutschlands eSports-Millionär packt über Mitspieler aus

Tundra Esports wirkt auch zum Start der neuen DPC-Saison so stark wie eh und je. Der aktuelle Dota-Weltmeister steht nach zwei Siegen aus zwei Spielen wieder ganz oben in Europas höchster Spielklasse. Vom so häufig beobachteten „Weltmeister-Fluch“, demzufolge jeder Weltmeister in der darauffolgenden Saison in eine tiefe Krise stürzt, ist nichts zu spüren.