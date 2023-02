40.000 Cheater weniger! Valve greift in Dota 2 hart durch!

Oftmals fühlt es sich wie der klassische Kampf gegen Windmühlen an. Für jeden gesperrten Betrüger tauchen zwei weitere aus der Versenkung auf. Besonders reine Online-Games wie League of Legends, Counter-Strike oder Call of Duty: Warzone haben beinah durchgehend mit „Problemspieler:innen“ zu kämpfen. Im Falle von Dota 2 hat Entwickler Valve nun hart durchgegriffen und insgesamt 40.000 Spieler:innen aus dem Spiel verbannt.