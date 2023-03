Nächster Skandal! Weltmeister verklagt Ex-Team auf Millionen

Das US-amerikanische eSports-Unternehmen, das über die Grenzen der Vereinigten Staaten hinaus bekannt ist, sieht sich einmal mehr inmitten eines handfesten Skandals. Doch schwelt der erst vor wenigen Tagen bekanntgewordene Konflikt bereits seit Ende 2021, in dem es um eine ganze Stange Geld geht.

Gemäß eines Berichts der Kollegen von win.gg hat der ehemalige Dota-2-Weltmeister Syed „SumaiL“ Hassan seinen früheren Arbeitgeber auf ausbleibende Zahlungen in form verschiedener Aktienoptionen verklagt. SumaiL selbst war zwischen 2015 und 2020 für insgesamt fünf Jahre für EG aktiv. Gemeinsam konnte man 2015 das wichtigste Turnier in Dota 2, The International 2015, und ein Preisgeld von insgesamt 6,6 Millionen US-Dollar gewinnen.