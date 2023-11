Team Secret schafft die Qualifikation für Malaysia

Neues Team, neue Chancen

Team Secret zählt seit jeher zu den erfolgreichsten Teams in der Welt von Dota 2, jedoch konnten die Europäer zuletzt nicht an frühere Erfolge anknüpfen. Unter anderem verpasste man die Qualifikation für die diesjährige Ausgabe des The Internationals. Entsprechend kam es innerhalb des Rosters zu einigen Veränderungen, der sich nun offenbar ausgezahlt hat.