Die ersten vier Spieltage der VBL Club Championship in FC 24 sind absolviert und bereits jetzt kristallisiert sich ein Bild heraus, dass einige vor dem Start der neuen Saison befürchtet haben. Die reine Frauenmannschaft des VfL Osnabrück kann mit der Qualität der übrigen Roster nicht mithalten.

Mit null Punkten aus bisher vier absolvierten Matches sowie einem Torverhältnis von 8:49 erlebt das erste Team in der Geschichte der Virtual Bundesliga mit ausschließlich weiblichen Stammspielerinnen einen historischen Fehlstart - doch es gibt auch einen kleinen Hoffnungsschimmer!

VBL in FC 24: Osnabrück mit historischem Fehlstart

Als einziges Team überhaupt konnte das Trio um Vinicia „Vinicia_brc “ de Oliveira Branco, Josephine „ Pullujalla “ Ojih und Selin „ zZz-ChiefS-zZz “ Simsek noch keine Partie für sich entscheiden. Noch nicht einmal für ein Remis hat es bisher gereicht. Damit schneidet das weibliche Dreiergespann auch Divisionsübergreifend am schlechtesten ab. Zudem verbuchte Vinicia_brc im Duell mit Paderborns Jamie „ Chaser “ Bartel die höchster Saisonpleite (1:10).

Der Auftritt an Spieltag vier könnte den Fans des Zweitligisten aber ein wenig Hoffnung machen. Obwohl gegen die eSports-Abteilung der Werkself erneut nichts zu holen war, so waren die Endergebnisse im Vergleich zu den vorherigen Matchups zumindest schonmal bedeutend knapper (2:4 und 2:5). Mit zunehmender Erfahrung sowie weiteren kleinen Entwicklungsschritten sollte der erste Punktgewinn also nur eine Frage der Zeit sein. Und dann wäre eben auch das VBL-Geschichte.