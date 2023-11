Neue Kooperation zwischen FIFA und EA?

Nur wenige Monate nach dem Beginn der Ära EA Sports FC befinden sich die FIFA und EA Sports dem Anschein nach wieder in Verhandlungen. Allerdings soll es dabei nicht um die verlorenen Namensrechte gehen.

Stattdessen sollen der Weltfußballverband und der Videospielkonzern an der Umsetzung eines komplett neuen Wettbewerbs für die eSports-Szene in FC 24 arbeiten - doch worum handelt es sich genau?

Das steckt hinter der erneuten Zusammenarbeit von FIFA und EA

Nach dem Ende der langjährigen Partnerschaft sah sich EA Sports gezwungen, die Wettbewerbsstruktur der Global Series grundlegend zu überarbeiten. Denn mit dem Wegfall der Namensrechte war bereits klar, dass die drei von der FIFA organisierten Weltmeisterschaften (FeWC, FeCWC, FeNC) nicht mehr in ihrer bekannten Form zurückkehren werden. Unter den Pros galt dies jedoch als Chance auf eine bessere Zukunft, da die FIFA den Publisher stets in seinen Möglichkeiten limitiert haben soll.

Wie der User „EAFCeSportsInside“, der schon mehrmals mit seinen Vorhersagen richtig lag, nämlich via X (ehemals Twitter) berichtet, sollen die beiden Big Player über die Neuauflage eines weltweiten Nationenwettstreits im Jahr 2024 verhandeln. Dieser soll laut seinen Informationen im Gegensatz zum Vorgänger aber nicht mehr im 2v2, sondern im 1v1 ausgetragen werden.

In einem späteren Update gab der Insider sogar zu verstehen, dass die Ausrichtung einer Europameisterschaft in FC 24 bereits beschlossene Sache sei. Die offizielle Bekanntgabe soll schon in Kürze erfolgen. Dazu sollen einige der teilnehmenden Nationen die Wahl ihres Spielers bereits getroffen haben. Bezüglich der anderen Kontinente soll es bald weitere Infos geben.