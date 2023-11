FIFA-Wunderkind Anders Vejrgang hat sich nach einer knappen Niederlage in FC 24 erneut von seiner schlechten Seite gezeigt und so neuen Zündstoff für die Diskussion um seine provokante Art geliefert.

FC 24 eSports: Anders Vejrgang erneut mit respektlosem Verhalten

Der Leipziger konnte keinen seiner Schüsse verwandeln, wodurch Breitkopf schon mit seinem dritten Treffer den Einzug in die nächste Runde klarmachte. Doch anstatt seinem Kontrahenten nun den nötigen Respekt zu zollen, versuchte Anders dessen Erfolgserlebnis kleinzureden und wurde nicht müde zu betonen, wie wenig ihn dieses Ausscheiden und das Event an sich interessieren würde.

„Jaja ich bin ja so traurig, es war ja so bedeutend, er ist ja so gut“, kommentierte der Däne ironisch und fügte in einem arroganten Ton hinzu, dass er ja trotzdem noch mit seiner WM-Trophäe schlafen könne.“ Zudem freue er sich darauf, gegen ihn in London (bei den FC Pro Open) spielen zu können, wohlwissend, dass der Deutsche dafür nicht qualifiziert ist. Mit einem Mix aus Serverkritik und spöttischen Worten in Richtung des Turnierveranstalters beendete er schließlich seinen Stream.