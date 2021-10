FIFA 22: So knallt ihr jeden Elfmeter und Freistoß rein!

Erinnert ihr euch noch an die geilen Freistoßtore eines Roberto Carlos oder eines David Beckham? Solche geilen Buden können auch dir gelingen! Benutze erneut den Krabben-Griff und visiere das torwartferne obere Ecke des Tores an. Die Schusskraft sollte dieses Mal in etwa drei Balken betragen, wobei ihr hier lieber etwas zu viel Gas gebt als zu wenig.