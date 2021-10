TimKalation Kolumne: FIFA 22 – Fallt nicht auf EA SPORTS herein

Das ist aus wirtschaftlicher Sicht überhaupt nicht ideal für EA SPORTS. Der Kauf von FIFA Points muss gefördert werden. Denn daraus entsteht der überwiegende Anteil des Umsatzes. Der jedes Jahr ansteigt. Was also tun? Die Lösung ist so einfach wie perfide. Man gibt Belohnungen heraus, die man nicht verkaufen kann. Stellt Euch nur mal vor, ausnahmslos alle Packs, die Ihr bekämet, wären Untradable. Woher bekommt Ihr die Coins für Euer Team? Richtig. Nur aus FIFA Points. Wenn Ihr aber kein Geld ausgeben möchtet, müsstet Ihr aus den untauschbaren Spielern, die Ihr immer bekämet, ein Team bauen. Und darauf hoffen Mbappe zu ziehen. Wie oft habt Ihr in den letzten Jahren Mbappe gezogen? Richtig. Warum führt EA SPORTS also nicht einfach ein, dass alle Belohnungen untauschbar sind? Weil der Aufschrei gigantisch wäre und es ein strategisch sehr schlechter Zug wäre, wenn man an die Verbotsdebatte bzgl. FIFA Points denkt.