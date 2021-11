FIFA 22: Hertha zerlegt Spitzenreiter, Gladbach siegt im Derby

Auch in den Reihen der Borussia gab es großen Grund zur Freude. Während der 1.FC Köln in der Fußball-Bundesliga das Rhein-Derby gewinnen konnte, war der Ausgang in der virtuellen Variante weniger positiv für den Karnevalsverein. In einer engen Partie konnten die Fohlen am Ende einen 5:2-Erfolg bejubeln. Das 2:0-Endergebnis auf der PS5, wo sich Yannick „BMG_Jeffryy“ Reiners gegen Tim „TheStrxngeR“ Katnawatos behaupten konnte, legte den Grundstein, der in der Folge mit zwei Remis veredelt wurde. Zusammen mit dem 6:3 über Schalke 04 bedeutet das, Stand jetzt, Rang fünf.