Youssoufa Moukoko stürmt ab sofort in FIFA 22

Im Karrieremodus könnt ihr zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht auf das Dortmunder Mega-Talent setzen. Den Weg in FIFA 22 Ultimate Team hat er geschafft, für Singleplayer-Manager steht er aber voraussichtlich erst ab Januar zur Verfügung. Während den Wintermonaten bringt EA normalerweise ein großes Kaderupdate raus. Ob sich Moukoko dann gleich unter den Top-Talenten in FIFA 22 einreihen wird? Es ist davon auszugehen. Nur Gavi vom FC Barcelona hat ebenfalls ein Rating von 69 in der Altersklasse U-18 – und ein Potential von 85.