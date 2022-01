FIFA 22: Wunderkind Anders Vejrgang vor eSports-Debüt - die Szene zittert

In FIFA 21 ging der Stern des 15-Jährigen so richtig auf und überstrahlte im Laufe des Jahres sogar einen Großteil der Szene. Mit einer unfassbaren Siegesserie in der Weekend League machte sich der damals noch unbekannte Däne einen Namen. Erst nach 535 gewonnenen Partien endete sein Lauf - Weltrekord.