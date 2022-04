FIFA 22: Bochum-Wunder und Umut-Sweep! Vier Deutsche im Champions League Finale

In einem Double-Elimination-System gingen die Anwärter auf die Krone Europas im FUT-Modus an den Start. Die Teams bestanden dabei aus einem Mix aus Ikonen- sowie UCL-Promo-Karten. Bereits drei Siege garantierten ein Weiterkommen. Wer vorher verliert, muss sich im unteren Teil des Brackets behaupten, bis schließlich in beiden Hälften lediglich vier Profis verbleiben. Ende Mai kommt es zum finalen Showdown. 75.000 US-Dollar gehen an den Gewinner.