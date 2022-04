FIFA 22: Vor drittem FGS-Qualifier! Bannwelle gegen Pros

Die Bannwelle reiht sich ein in eine Serie von harten Entscheidungen ein. Erst kürzlich hatte das Entwicklerstudio als Reaktion auf den Krieg in der Ukraine alle russischen und belarussischen FIFA-Profis und Vereine sowie die virtuelle „Sbornaja“, die in der FIFAe Nations Series angetreten war, von der Global Series ausgeschlossen. Darunter befand sich mit Robert „Ufenok77″ Fakhretdinov sogar einer der Top-Spieler der aktuellen Spielzeit.