FIFA 22: Zu viel Lob? Gegenwind für Elias Nerlich

Während des Grand Finals des DFB-ePokals powered by ERGO meldete sich der ehemalige Pro von Hertha BSC Berlin jetzt via Twitter zu Wort und lobte die Organisatoren des Events. Obwohl er selbst keinerlei Interesse mehr am aktuellen Ableger der Spielereihe hegt, verfolgt Elias die Szene dennoch weiter. Der Content Creator ist für seine ehrlichen Statements bekannt. Zumeist übt er allerdings Kritik, sodass positives Feedback besonders ins Auge sticht.