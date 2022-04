FIFA 22: Von wegen Vizepauli! Kiezkicker triumphieren im DFB-ePokal

Nach dem 5:2-Schützenfest von Erol gegen Deniel „Denii_10″ Mutic, vergoldete Kamal den Tag mit einem verdienten 2:0 gegen Simon „harter_schuss22″ Zügel. Die eFootballer des FC St. Pauli waren am Ziel ihrer Träume angekommen. Die Bilder in der Facecam sprachen Bände. Im Gegensatz zu den vorherigen Events konnten die Pros ihre Leistung bis in die entscheidenden Matchups konservieren. Zwei und nicht nur die berühmte eine Hand am Titel symbolisieren den Lohn der Mühen.