FIFA 22: So läuft der FIFAe World Cup ab - Modus, Teilnehmer und Preisgeld

Am Donnerstag beginnt die Gruppenphase des Wettbewerbs. Die Teilnehmer wurden im Vorfeld bereits in vier Gruppen mit je acht Spielern unterteilt. Am Premieren-Tag werden die Hinspiele ausgetragen, Freitags erfolgen die Rückspiele nach dem gleichen Prozedere. Die Partien werden nicht miteinander verrechnet, d.h. es gibt keine Verlängerung. Unentschieden sind also möglich.