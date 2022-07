Klub-WM: Goldenes Tor! Movistar Riders gewinnen FIFAe Club World Cup

In letzter Instanz bekam es das spanisch-portugiesische Duo mit den Jungs von SAF (Serious about FIFA) zu tun, die ihrem Namen im Single-Elimination-Bracket alle Ehre machten und der Welt eindrucksvoll demonstrierten, dass ernsthaft mit ihnen zu rechnen ist. Auf das Comeback im Rückspiel des Achtelfinals gegen GBX Esports Team folgte ein Last-Minute-Erfolg gegen TOTS-Cup-Champion Team Heretics. Im anschließenden Semifinale wurde gar Top-Favorit Ninjas in Pyjamas ausgeschaltet.