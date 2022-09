FIFA 23: In FUT Moments legendäre Fußballmomente nachspielen! So funktioniert der neue Modus

Der Einzelspielermodus wird verschiedene Szenarien, genannt Storys, aus der echten Fußballwelt in FIFA nachstellen. Sie beinhalten Spielszenen, die bereits lange in der Vergangenheit liegen oder aber auch frisch am letzten Spieltag in den Top-Ligen stattgefunden haben. Als Spieler muss dann eben jene Story so gut wie möglich nachgestellt werden.