FIFA 23: Profis erzürnt! Massive Probleme beim Start der Deutschen Meisterschaft

Außerdem werden die Punkte, die im Anschluss an jede Partie vergeben werden, teilweise nicht gezählt, was eine falsche Darstellung der Rangliste zur Folge hat. Auch von Grafikfehler in den Menüs ist die Rede. Der Fakt, dass sich die Skill-Sterne der Spieler in den VBL Open von denen ihrer Pendants im Anstoß-Modus unterscheiden, wirft zudem Fragen auf.