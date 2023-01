Nach über einem Monat! EA gibt zu: "Problem kann momentan nicht gelöst werden."

„Normalerweise sind solche Dinge nicht allzu kompliziert, aber dieses Mal scheint es ein erheblicheres Problem zu sein, als ursprünglich gedacht. Ich habe auch nicht alle Informationen, aber es ist definitiv etwas, das das Team untersucht und an dem gearbeitet wird“, führt der Deutsche weiter aus. Die Hoffnung auf einen Bug-Fix besteht also, in naher Zukunft sollten die FUT-Fans damit aber nicht rechnen.