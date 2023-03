RB Leipzig feiert Meister-Hattrick, Eintracht Frankfurt ebenfalls im Finale

Titel-Hattrick! Leipzig erneut Meister

RB Leipzig hat zum dritten Mal in Folge die Meisterschaft in der Süd-Ost-Division der VBL Club Championship gewonnen. Wie schon in den Jahren zuvor blieb der amtierende Champion das Maß aller Dinge in FIFA 23.

Leipzig gewinnt die Liga

© @vbl_official