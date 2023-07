FIFA-Wunderkind Anders Vejrgang und Weltmeister Umut überragen! RB Leipzig gewinnt Klub-WM in FIFA 23

Der WM-Titel geht nach Deutschland! RB Leipzig hat sich in einem spannenden Endspiel mit 3:2 gegen Team Futwiz EU durchgesetzt und so den FIFAe Club World Cup gewonnen.

Das Duo aus Umut „RBLZ_Umut“ Gültekin und FIFA-Wunderkind Anders „RBLZ_Vejrgang“ Vejrgang bot über den gesamten Turnierverlauf eine überragende Leistung dar und krönte sich am Sonntagabend verdient zum besten Team in FIFA 23 - und Rekorde regnete es auch noch!

FIFA 23: RB Leipzig gewinnt Klub-WM und stellt Rekorde auf

Über das viertägige Final-Event hinweg, das in diesem Jahr im Rahmen des Gamers8-Festivals in der saudi-arabischen Hauptstadt Riad ausgetragen wurde, präsentierte sich der amtierende deutsche Meister und Pokalsieger in absoluter Top-Form. Die Gruppenphase, die das Team mit 23 Punkten aus zehn Spielen auf Rang eins beendete, glich einem Spaziergang und sollte erst der Anfang sein.

Auf einen 1:0-Zittersieg zum Auftakt der Knockout Stage gegen das australische Duo von Hollywood folgte in der Runde der letzten Acht gegen die eSports-Abteilung des dänischen Erstligisten Brøndby IF dann ein Comeback der Extraklasse (5:3 n.V.). Im Halbfinale bekam es das Zweiergespann der Roten Bullen schließlich mit TG.NIP, einem der Turnier-Favoriten, zu tun. Doch ein 4:0-Kantersieg sorgte schon im Hinspiel für klare Verhältnisse und ebnete so den Weg ins Grand Final (5:1).

Dort trafen die beiden schließlich auf Team Futwiz EU, die nach zwei gewonnenen Elfmeterschießen sowie einer vergleichbaren Aufholjagd in der K.o.-Phase ebenfalls mit reichlich Nervenstärke ausgestattet ins Endspiel eingezogen waren. Trotzdem sollte RB an diesem Tag nicht zu stoppen sein (3:2). Die Formel des Erfolges? Eine einzigartige Teamchemie, blindes Verständnis gepaart mit individueller Klasse sowie allen voran eine sichere Defensive, die kaum ein Gegner zu knacken wusste.

Damit gilt RBLZ_Umut als der erste Spieler überhaupt, der zwei unterschiedliche Weltmeisterschaftstitel gewinnen konnte. Kein Wunder also, dass er in der FIFA-internen GOAT-Debatte immer häufiger auf den oberen Plätzen landet. Doch auch sein dänischer Teamkollege, der sich immerhin für alle drei WM-Turniere qualifiziert hat, sammelt zunehmend Argumente.

Im Alter von nur 17 Jahren, 5 Monaten und 15 Tagen hat das Wunderkind bereits die erste Trophäe dieser Größenordnung im eigenen Schrank stehen, was ihn vor dem Engländer Donovan „Tekkz“ Hunt zum jüngsten Klub-WM-Champion aller Zeiten macht. Zudem stehen die Chancen auf eine Top-Platzierung in der Solodisziplin aufgrund seiner aktuellen Form extrem gut.

Aus Double mach Triple!

Nach dem Sieg beim FeCWC blicken die Leipziger nun auf eine perfekte Saison zurück. Das Trio der Roten Bullen konnte in FIFA 23 auf Klubebene nicht nur sämtliche großen Titel erringen, sondern sich gleich mehrfach in die Geschichtsbücher eintragen.

Im März gelang den Rebelz mit dem zweiten Erfolg in der Virtual Bundesliga Club Championship die erfolgreiche Titelverteidigung - ein Novum in der Historie der deutschen Meisterschaft. Dazu triumphierten die RB-Profis vor rund einem Monat beim Final-Event des DFB-ePokals und sicherten sich dadurch das Double, was zuvor ebenfalls noch keinem anderen Verein geglückt war.

In Kombination mit dem WM-Erfolg haben Umut, Anders Vejrgang und nicht zu vergessen Richard „RBLZ_Gaucho“ Hormes“, der einen maßgeblichen Anteil am Gewinn der VBL CC sowie des nationalen Pokals hatte, in dieser Spielzeit eine historische Leistung auf den virtuellen Rasen gezaubert, die wohl auf Jahre ihresgleichen suchen wird.

