Die Pro Clubs Revolution! Diese Neuerungen kommen im FIFA-Nachfolger EA Sports FC 24

Endlich mehr Liebe für Pro Clubs! Der spaßige Modus, in dem jeder Spieler nur einen einzigen Akteur steuern kann, bekommt in EA Sports FC 24 mal wieder ein größeres Update verpasst.

Im Zuge der Marketing-Kampagne hat Publisher EA Sports nun ein Video veröffentlicht, in dem alle Änderungen ausführlich erklärt werden - und die betreffen neben zahlreichen Features sogar den Namen!

Pro Clubs in EA Sports FC 24: Diese Neuerungen warten auf euch

Auch wenn Ultimate Team als der mit Abstand beliebteste Modus der Fußball-Simulation gilt, weist Pro Clubs eine große Fangemeinde auf, die sich seit Jahren nach umfangreichen Updates sehnt. Vor allem da das neu getaufte „Clubs“ nach wie vor ein riesiges Potenzial an Möglichkeiten birgt. Häufig ist in diesem Sinne sogar vom „theoretisch besten Modus“ die Rede, sofern EA das Hauptaugenmerk nicht vornehmlich auf UT legen würde.

Kane gibt Einblicke in seine Gefühlswelt

So gut wird Kane im FIFA-Nachfolger

Doch zumindest in diesem Jahr haben die Anhänger allen Grund zur Freude, denn das Entwicklerstudio hat sich einige Wünsche der Community zu Herzen genommen und Clubs auf das nächste Level gehoben.

So besteht im ersten Ableger von EA FC dank der Implementierung des Crossplay-Features jetzt endlich die Möglichkeit, plattformübergreifend gegeneinander anzutreten. Lediglich die Konsolengeneration bleiben getrennt. Playstyles sowie weitere Anpassungsoptionen wird es ebenfalls geben.

Dazu hat der Publisher das Saison-Format grundlegend überarbeitet. Statt den bisher üblichen fünf Divisionen erwartet die Spieler nun ein völlig anderes Erlebnis, welches mehr Wettbewerb und Dynamik in Clubs bringt. Auf eine saisonale Ligaphase folgt ein Playoff-Format, in dem man durch Erfolge in einer festen Anzahl von möglichen Matches die eigene Liga-Rangliste erklimmen kann. Hier warten zusätzliche Belohnungen wie z.B. Fans, die ab sofort eine größere Rolle spielen werden.