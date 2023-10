Touchdown in der Weekend League! Was in der Ultimate-Team-Variante von Madden NFL gang und gäbe ist, hat am vergangenen Wochenende in FC 24 für reichlich Frust gesorgt.

Aufgrund eines kuriosen Gameplay-Glitches war es Spielern mit Hilfe einer speziellen Tastenkombination möglich, ungehindert mit dem Ball in das gegnerische Tor zu laufen - und es wurde sogar noch kurioser!

FC 24: Das steckt hinter dem Gameplay-Glitch

Als langjähriger Fan der Fußball-Simulationen aus dem Hause EA hat man schon einiges erlebt. Doch zu Beginn der letztwöchigen Ausgabe von UT Champions staunten die Fans mal wieder nicht schlecht, als ein in der Form noch nie dagewesener Glitch plötzlich die Runde in den sozialen Netzwerken machte.

In zahlreichen Video-Clips waren Spieler zu sehen, bei denen der Ball nach dem Cancel des „Catch-a-Spin-Moves“ (Trickster+ Playstyle nötig) an den Waden des jeweiligen Akteurs kleben blieb - oder teilweise sogar an der Hand!

Was auf den ersten Blick wie ein lustiger Spielfehler erschien, sollte sich in der Weekend League jedoch schnell als unaufhaltsame Taktik herausstellen. Denn den Ball „vor dem Touchdown“ zurückzuerobern, erwies sich als unmöglich.

Patch soll Spielfehler endgültig beheben

Als kurzfristige Lösung entfernte der Publisher den Playsytle „Trickster+“ noch am Freitagabend aus dem Spiel und ersetzte ihn bei allen UT-Karten durch die herkömmliche Variante. So konnte immerhin für die verbliebene Zeit ein reibungsloser Ablauf des Wettbewerbs gewährleistet werden.

Mittlerweile hat der Spielstil sogar seinen Weg zurück in den FIFA-Nachfolger gefunden. Im Zuge des vierten Title-Updates soll EA das Problem nun endgültig gelöst haben. Das ist zumindest den beigefügten Patch-Notes zu entnehmen. Der bisherige Eindruck von FC 24 kann hieran allerdings Zweifel aufkommen lassen.

FIFA-Nachfolger weiterhin in schlechtem Zustand

So treten bereits seit der Veröffentlichung der neuen Fußball-Simulation regelmäßig grafische Fehler auf, die eigentlich schon längst behoben sein sollten. Dazu mindern Stabilitätsprobleme nach wie vor das Spielerlebnis.

