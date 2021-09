MVC2: Roundhouse spielt 10.000$ Money-Match gegen Justin Wong

In der Nacht vom 06. zum 07. September 2021 traf Oldschool auf Newschool. Der amtierende Champion des Marvel vs. Capcom 2-Turnierreihe Battle of the Strongest, Butra „Roundhouse“ Soinak, trat gegen den mehrfachen EVO-Champion Justin Wong an. Gespielt wurde ein „First to 15“. Als Preis wurden 10.000$ vereinbart, die jeweils aus der Tasche der beiden Kontrahenten gezahlt wurden.