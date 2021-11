Red Bull Kumite Las Vegas: Alle Ergebnisse des großen Fighting-Game-Events

Gespielt wurden die Titel Tekken 7, Guilty Gear Strive und Street Fighter V. Jedes Turnier war aufgeteilt in eine Vorrunde, in der jeweils vier Spieler in einem Round-Robin-Format um den Einzug in das finale Bracket kämpfen mussten. Pro Pool der Vorrunde konnten sich die besten zwei Spieler qualifizieren. In Tekken 7 und Guilty Gear Strive wurde der Champion auf diese Weise auf jeweils acht Teilnehmern, in Street Fighter V aus 16 Teilnehmern bestimmt.