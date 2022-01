Fighting Game Rückblicke 2021 - Teil 2: Die Highlights zu Smash, SFV und mehr

Die Integration von Sora ist damit das letzte Stück in einem Puzzle voller, zuvor undenkbarer, Crossover-Deals. Super Smash. Bros Ultimate vereint Charaktere aus den unterschiedlichsten Franchises und Plattformen. Was mit Solid Snake, Pac Man und Sonic begann, führte zu solchen Zusätzen wie Cloud Strife, Minecraft Steve und Joker, aus Persona 5. Die initiale Tagline des Titel, „Everyone is here“, geht damit weit über das hinaus, was die eigentliche Prämisse von Super Smash Bros. Ultimate war, nämlich dass jeder bisherige Kämpfer des Franchises spielbar sein wird.