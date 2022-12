Unvergessene eSports-Momente: EVO 2015 - zu früh gefreut und dann alles verloren!

Ogawa wählte den komplexen Puppet-Character Zato-1 als seinen Fighter, während Woshige sich auf die flinke Setplay-Dame Milia verlies. Ein spannendes Match-Up zwischen zwei sehr mobilen Charakteren. Doch gerade Woshige muss bei jedem Treffer seines Gegners bangen. Milia besitzt sehr wenig Lebenspunkte. Combos des Kontrahenten bringen sie also schnell in eine gefährliche Lage, in der riskante Entscheidungen gefällt werden müssen. Im Umkehrschluss ist Milia aber auch in der Lage, das Ruder des Matches an sich zu reißen und erst einmal nicht mehr abzugeben. Durch ihre Möglichkeit dem Gegner permanent neue Mixups aufzuzwingen, macht sie aus Guilty Gear XRD fast einen Einzelspieler-Titel.