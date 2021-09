Fortnite - Alle Details zu den mythischen Symbionten

Nachdem die Aliens am Ende von Season 7 vertrieben wurden, tritt in Fortnite also eine neue Bedrohung auf den Plan. Mit Carnage und Venom sind ab sofort zwei Anti-Helden aus Comic und Film auf der Map zu finden. Sammelt man einen Symbionten auf, wird man deutlich stärker. Man kann durch die Luft gleiten, schneller laufen und sogar höher springen. Und die Kirsche auf der Sahnehaube: Man kann mit einer Art Ranke nach Gegnern greifen, sie zu sich ziehen und damit ordentlich Schaden verursachen.