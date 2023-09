Am 21. Dezember 1998 wurde mit Baldur‘s Gate eines der wegweisendsten Rollenspiele aller Zeiten veröffentlicht. Von BioWare entwickelt, erzählt dieses die Geschichte eines Helden, der oder die zusammen mit einer Gruppe an Gefährten gefährliche wie aufregende Abenteuer erleben muss. Zentraler Bestandteil dabei ist die namensgebende Stadt Baldur‘s Gate, zu deutsch Baldurs Tor. Diese stammt, wie die restlichen Inhalte des Titels, aus der Welt von Dungeons & Dragons, einer in den 70er Jahren erschaffenen Pen-&-Paper-Rollenspielserie.

Nun wurde mit Baldur‘s Gate 3 der numerisch und offensichtlich dritte Teil der Reihe veröffentlicht und wird von vielen nicht weniger als das beste Spiel des Jahres bezeichnet. Doch warum eigentlich?

Unzählige Abenteuer in einer offenen Welt

Wie schon seine Vorgänger lebt Baldur‘s Gate 3 von der komplexen wie offenbegehbaren Welt. Zunächst steht jedoch die Erstellung des eigenen Hauptcharakters an. Dieser beziehungsweise diese lässt sich aus einer Vielzahl an unterschiedlichen Klassen wie Rassen zusammenstellen - und ja, auch das Thema Nacktheit wird in diesem ausschließlich an erwachsene Spieler:innen gerichtete Rollenspiel thematisiert. Der Titel bietet eine Vielzahl an unterschiedlichen Einstellungsoptionen, orientiert sich jedoch einmal mehr an der Vorlage von D&D. Von Kriegern über Zauberer bis hin zu Paladinen ist jede bekannte Klasse vertreten. Auch in Sachen Rasse bietet Baldur‘s Gate 3 alles, was das D&D-Herz erfreut. Spieler:innen können hier noch vor dem eigentlichen Spielstart ihren Charakteren bestimmte Attribute zuschreiben, die entsprechende Auswirkungen auf die Interaktion mit der Welt und deren Bewohner hat und haben wird.

Zum Beispiel ist ein Berserker weniger geschickt darin, sein Gegenüber mit Worten zu betören oder zu verführen, als ein entsprechend ausgestatteter Barde, der mit seiner Silberzunge alles und jeden zu umgarnen weiß. Hier kommt es auf die zu Beginn verteilten Werte an, die über Erfolg wie Misserfolg einer Aktion entscheiden - mit einer Ausnahme.

Würfel(un)glück

Tatsächlich ist jeder Charakter in der Theorie dazu fähig, jede noch so verzwickte oder chaotische Lage zu meistern - mit etwas Würfelglück. Wie in der physischen Vorlage, die lediglich mit Papier, Stift und Würfel gespielt werden, kommt in Baldur‘s Gate 3 auch der eine oder andere Kubus zum Einsatz. Man muss aber bei Aktionen zwischen aktiven und passiven unterscheiden. Passive Aktionen werden automatisch nach Betreten eines Gebietes ausgeführt wie zum Beispiel das Entdecken von Fallen.

Diese zu entschärfen wiederum ist eine aktive Aktion, die je nach Fähigkeit und Wert des ausführenden Charakters eine höhere oder niedrigere Erfolgschance bietet. Bei der Ausführung, die Falle unschädlich zu machen, würfelt das Spiel einen 20-seitigen-Würfel, dessen Ergebnis über Erfolg oder Misserfolg entscheidet. Dabei bekommen die Spieler:innen stets angezeigt, welcher Wert erreicht werden muss. Eigene Fähigkeiten, Statistiken oder zusätzliche Zauber helfen dabei, dem Glück etwas unter die Arme zu greifen. Bei einem Misserfolg müssen die Spielenden mit entsprechenden Reaktionen rechnen.

Die einzigen Ausnahmen hiervon bilden die Zahlen eins und 20. Bei einer eins haben die Spieler:innen einen kritischen Misserfolg gewürfelt, dessen Auswirkungen wesentlich verehrender ausfallen, als bei einem normalen Fehlwurf und nicht durch eigene Boni verbessert werden kann. Bei einem kritischen Erfolg wiederum gibt es einen entsprechend besseren Ausgang. Anhand dieser Gangart werden Würfel dazu verwendet, die Geschichte in bestimmte Richtungen zu lenken, wobei die Spielfiguren aufgrund ihrer Werte dazu in der Lage sind, sich für einen Weg zu entscheiden.

Drei Akte voller Spielspaß

Das Kernstück von Baldur‘s Gate 3 ist jedoch die Welt und ihre Bewohner. Man selbst agiert lediglich als eine Figur von vielen, die aufgrund der Umstände dazu gezwungen ist, sich selbst und die Welt vor dem Untergang zu bewahren. Zu Beginn wird der von den Spieler:innen erstellte Charakter mit einem Wesen infiziert, was diese mit der Zeit in einen Gedankenschinder verwandeln wird. Bei diesen handelt es sich optisch an Cthulhu erinnernde humanoide Tentakelwesen, die jegliches Gefühl abgelegt haben und danach streben, alles und jeden zu beherrschen sowie anderen Lebewesen in die eigenen Reihen aufzunehmen. Entsprechend machen wir uns auf, die Welt vor einer Invasion dieser Wesen zu bewahren.

Das Spiel selbst ist dabei in drei Akte unterteilt, die unterschiedliche spielerische Aspekte aufgreifen. Während im ersten Spielabschnitt eine großflächige Landschaft erforschen werden möchte, bekommen es die Spieler:innen in Akt zwei und drei mit gänzlich anderen Szenarien zu tun. Wie diese Aussehen und was man hier alles erleben kann, sei an dieser Stelle aufgrund großer Spoiler nicht genannt. Nur so viel: man möchte die Maus und Tastatur einfach nicht aus der Hand legen.

Glücklicherweise ist man nicht dazu gezwungen, die zahlreichen Herausforderungen oder Quests alleine meistern zu müssen. Je nachdem, wie man das Spiel erlebt, tauchen verschiedene Figuren auf, die sich dem eigenen Avatar anschließen und mit diesem eine Gruppe von bis zu vier Personen bilden. Die Reihe der Begleiter ist dabei bunt gemischt und dürfte für jeden D&D-Fan etwas zu bieten haben. Magier, Tieflinge, Kleriker - hier gibt es nichts, was es nicht gibt. Auch spielt hier das Zwischenmenschliche eine große Rolle.

Mit der Zeit kommen sich die Figuren näher, lernen deren Schwächen, Stärken aber vor allem Gedanken und Ängste und vieles mehr kennen. Als Spieler:in ist man dazu in der Lage mit einem Charakter eine Beziehung einzugehen, sei es auf freundschaftlicher oder partnerschaftlicher Ebene, die im weiteren Spielverlauf zusätzliche Aufgaben und Quests offenbaren. Manches geschieht automatisch, da es die übergeordnete Geschichte verlangt, anderes wiederum ist zur Gänze optional und kann bei einigen erst beim zweiten oder dritten Durchlauf auftauchen.

Technisch beinah einwandfrei

Im Gegensatz zu den meisten heutzutage veröffentlichten Titeln, ist Baldur‘s Gate 3 ein klassisches Singleplayer-Spiel, das weder zusätzliche Inhalte zum Kauf anbietet noch irgendwelche optischen Verbesserungen der Marke Free-2-Play beinhaltet. Entsprechend dürfen sich die Spieler:innen voll und ganz auf ein rundes Abenteuer freuen, ohne irgendwelche Popups mit „micro transactions“ rechts und links aufploppen zu sehen. Entsprechend groß fiel auch der Aufwand aus, den Entwickler Larian für die Fertigstellung des Spieles betrieb.

Zum Launch gab es kaum nennenswerte Bugs oder Probleme, die, wenn sie aufgetreten sind, durch einen kurzen Reset des Spiels wieder von der Bildfläche verschwunden sind. Zumindest ist das bei uns im Test so gewesen. Was manche jedoch und verständlicherweise stören könnte, ist die Funktionsweise der Kamera. Insbesondere in engen Räumen, wenn man sich beispielsweise in einem Gebäude in die nächste Etage bewegen möchte, fällt es den Spieler:innen nicht leicht, hier irgendwo auf den Boden zu klicken. Häufig landet man außerhalb oder nicht selten ganz wo anderes. Davon abgesehen, bietet Baldur‘s Gate 3 ein absolut rundes Spielerlebnis, das bis heute immer wieder durch größere Patches und Bugs von Larian ausgebessert wird.

Fazit

Wenn man ehrlich ist könnte man über Baldur‘s Gate 3 noch so viel mehr schreiben oder berichten. Jede Person wird bei einem Durchlauf eine etwas andere Geschichte erleben als die Person daneben. Die Charaktere sind alle glaubwürdig und vor allem Lebensnah dargestellt, was nicht zuletzt an der fantastischen Synchron- wie Motion-Capture-Arbeit des Entwicklers liegt.

