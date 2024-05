Warum Müller bei der EM dabei ist - und Hummels nicht

Redselig wurde der Bundestrainer dann aber beim Thema Müller. „Er kann mit den Rappern in der Mannschaft, aber auch mit denen, die jodeln“ erklärte der frühere Bayern-Coach - und sorgte mit der Wortwahl wohl bei einigen Zuschauern für Stirnrunzeln.

Was er damit meint: „Er kommt mit allen gut klar. Er hat zu allen einen guten Draht“. Und das kann mitunter wichtiger sein, als eine rein nach dem Leistungsprinzip aufgestellte Mannschaft. Mehrfach betonte Nagelsmann, dass es ihm nicht darum ginge, die „besten Spieler“ zu nominieren, sondern das „beste Team“. Und in diesem Team darf ein Thomas Müller eben nicht fehlen, auch nicht im Alter von 34 Jahren.

In Berlin: Mbappe enthüllt Wachsfigur

Müller nach Einwechslungen sofort „on fire“

Auch ein Thomas Müller mache zwar in 20 Minuten nicht immer alles hundertprozentig richtig, habe jedoch immer besondere wie unberechenbare Momente, was ihn von anderen abhebe. Und außerdem: „Der Begriff ‚typisches Müller-Tor‘ kommt ja nicht von ungefähr“, erklärte Nagelsmann.

„Schmiermittel und Bindeglied“: Nagelsmanns Müller-Schwärmerei

Wenn man so will, dann ist Müller der Anti-Hummels. Rein leistungstechnisch bewegte sich der Dortmunder in der vergangenen Wochen auf einem deutlich höheren Niveau als Müller, doch weil Nagelsmann dem BVB-Star die Müller-Rolle abseits des Platzes offenbar nicht zutraut, bleibt er zu Hause - und Müller fährt mit.