Angespielt! Lucian und Senna in League of Legends: Wild Rift

Passend zum Start der neuen Storyline "Rise of the Sentinals" wurden Lucian und Senna für den mobilen Ableger von League of Legends veröffentlicht. Seither konnten sich die Spieler in Wild Rift mit den beiden austoben und erste Erfahrungen sammeln. Auch wir haben uns ins Getümmel geworfen und möchte euch nun unsere Erfahrungen mit den beiden vorstellen.